عرض الفيلم الأمريكي «الأستاذ والمجنون» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، يوم الأربعاء القادم الموافق 7 سبتمبر أنشطته وفعالياته الثقافية بعرض الفيلم الأمريكي «الأستاذ والمجنون»، والذي يُصنف كأحد أفلام السيرة الذاتية، والعمل من إنتاج عام 2019.

أحداث فيلم «الأستاذ والمجنون»

وفيلم «الأستاذ والمجنون» الذي سيعرض فى مركز الثقافة السينمائية من إخراج فارهاد صافينيا، وتأليف وسيناريو فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي، والتمثيل لميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر، وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر حول البروفيسور جيمس موراي الذي يبدأ في تجميع المصطلحات المتباينة للجزء الأول من قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية، وخلال عمله يتلقى أكثر من 10 آلاف إدخال كلمة من الدكتور ويليام مينور المريض الجنائي والمحتجز بإحدى المصحات العقلية.

عروض مركز الثقافة السينمائية

وأشارت السيناريست زينب عزيز، فى بيان صحفي، إلى أن عروض وفعاليات مركز الثقافة السينمائية مستمرة، موضحة أن المركز في استعداد دائم لاستقبال الجمهور بالعروض والندوات والورش السينمائية المتخصصة.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.