يوم ترفيهي لـ«قادرون باختلاف» في مركز الثقافة السينمائية الأحد المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، يوما ترفيهيا لـ«قادرون باختلاف»، وذلك الأحد المقبل الموافق 5 يونيو 2022، بمشاركة المواهب من ذوي الهمم بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.

تفاصيل اليوم الترفيهي في مركز الثقافة السينمائية

ويتصمن اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات تبدأ بورشة التلوين لكل من منال سيد ونجلاء إبراهيم، وورشة قص ولزق لأميرة عبد الحكيم ومنى شامخ، وورشة حكي للأطفال لإيمان سليم، كما سيتم عرض فيلم «الثلاجة» للمخرجة هدى فرح من إنتاج المركز القومي للسينما.

جدير بالذكر أن المركز القومي للسينما يحرص على إقامة أنشطة ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية بشكل دوري، والتي تهدف إلى دمجهم بالمجتمع ورعايتهم فنيا، ويشرف على اللقاء والفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية مجانية للجميع.

تصوير فيلم أصل الحكاية

وفي سياق آخر، يقوم المركز القومي للسينما حاليا، بتصوير فيلم «أصل الحكاية» للمخرجة سهام عبد المنعم، ومدير تصوير الدكتور محسن أحمد، ومدير إنتاج منيرة فهيم، وكاميرا مان مينا مرزوق.

تنمية مهارات التكوين البصري

وفي وقت سابق، أقام مركز الثقافة السينمائية فعاليات اليوم الثاني لكورس تنمية مهارات التكوين البصري لعدد 60 متدربا من الفئات العمرية المتنوعة، وجاءت المحاضرة الثانية لمدير التصوير بالمركز القومي للسينما مصطفى نبيل، والمخرجة زينب مصطفى، حيث تفاعل معهم المتدربين، وأشادوا بالمحتوى الذي قاموا بشرحه خلال المحاضرة التي استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة.

ومن المقرر أن يستمر الكورس لمدة شهر بواقع 4 ساعات أسبوعيا، ويحاضر فيها كل من مدير التصوير مصطفى نبيل، والمخرج مارمينا شلبي، والمخرجة زينب مصطفى.