دار الأوبرا تشيد بمتابعة «الوطن» لفعاليات «محكى القلعة»: تغطية متميزة

أشادت دار الأوبرا المصرية، بالمتابعة المتميزة التي أجرتها جريدة «الوطن» لفعاليات مهرجان «محكى القلعة» للموسيقى والغناء في دورته الـ30، التي اختتمت فعالياتها 31 أغسطس 2022.

وتضمنت تغطية «الوطن» للمهرجان حوارات ومتابعات ومعايشات مكثفة لمختلف الفعاليات ورصد الإقبال الكثيف من الجمهور على مدار أيام المهرجان.

دار الأوبرا: شكرًا لـ«الوطن» على التغطية المتميزة

وجاء في منشور دار الأوبرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكر خاص لجريدة الوطن على التغطية الصحفية المميزة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30 لعام 2022 تشمل أدوار القوى المختلفة لنجاح مهرجان القلعة».

كما نشرت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية على صفحتها منشورًا وجهت فيه الشكر لجريدة «الوطن» وأسرة تحريرها على الاهتمام المكثف بفعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء.

ونشرت دار الأوبرا صور صفحات العدد الورقي لجريدة «الوطن» عن رصد تفاصيل حفل الختام نجاح الحدث الثقافي، الذي نال اهتمام قطاع كبير من محبي الفن الأصيل والباحثين عن الفن الراقي وكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

ملفات ومتابعات «الوطن» عن «محكى القلعة»

وقبل حفل الختام، نشرت «الوطن» ملفًا متكاملًا عن «محكى القلعة»، تضمن حوارات صحفية مع الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا.

وأجرت الجريدة حوارات مع أبرز النجوم ومنهم مدحت صالح وهاني شاكر ونادية مصطفى وعلي الحجار وغيرهم، فضلًا عن عرض كواليس نجاح إدارة المهرجان في التنظيم واستضافة الجمهور.

وتوالت المتابعات بتغطية مكثفة لحفل الفنان عمر خيرت في ختام مهرجان محكى القلعة الذى تصدّر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت «الوطن» في عددين متتاليين الأول بعنوان «ختامه مسك.. محكى القلعة قصة نجاح»، و«أعاد للموسيقى هيبتها.. من الذي لا يحب عمر خيرت».