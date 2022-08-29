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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. محكى القلعة هنا «حلويات مصر»

تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب في عدد الثلاثاء 30 أغسطس

كتب:

محمد عاشور
08:44 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
عدد جريدة الوطن الصادر الثلاثاء

عدد جريدة الوطن الصادر الثلاثاء

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 30 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

تقرأ في الصفحة الأولى

- «السيسي»: دعم كامل للبرامج الوطنية من أجل تعزيز العمل المناخي ضمن منهج التحول الأخضر.

- «كابيتانو مصر» يواصل البحث عن «موهوبي الكرة» في المحافظات.

- «المالية»: زيادة المرتبات 25% من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي.

- حملات تشجير الشوارع والميادين مستمرة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» لمضاعفة المساحات الخضراء.

- تنوية بعنوان الشركة «المتحدة» تنقل حفلات المهرجات على قناة الحياة لأول مرة .. محكى القلعة.. هنا «حلويات مصر».

 

في الصفحة الثانية تقرأ

- تعاون «مصري – إماراتي» في منظومة المخلفات الصلبة في شرم الشيخ.

- الفنادق تستعد لـ «مؤتمر المناخ» بإنترنت فائق السرعة.

- «حياة كريمة»: إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تطوير قرى 5 محافظات.

- تعاون بين «الهجرة والشباب» لتطوير «مراكب النجاة».

- «آمنة»: ضرورة تحقيق أهداف الموجة 20 لإزالة التعديات.

- تسليم تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة في 4 محافظات.

- عصابة للتنقيب تكشف مبنى «فرعوني» في الجيزة.

في الصفحة الثالثة تقرأ

- مصر والسودان تناقشان تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

- رئيس الوزراء: سنواصل تنفيذ خطط تطوير التعليم .. ونتوسع في مدارس النيل واليابانية.

- «أهلا مدارس» ينطلق أول سبتمبر بتخفيضات تبدأ من 25%.

- بعثة «الطاقة الذرية» تصل «زابوريجيا» الأسبوع الجاري.

- باكستان تستغيب بالعالم: «ساعدونا الفيضانات تهدد بإغراق ثلث البلاد».

- مصر تترأس مؤتمرًا أمميًا للقضاء على «فيروس سي».

- «شعبة الأرز»: لدينا وفرة في المحصول.. وتراجع جديد في الأسعار قريبا.

- دوري المعجزات يودع أصعب المواسم: الأهلي يكرم وليد سليمان.. وشباب الزمالك يواجه «إيسترن».

وفي الصفحة الرابعة تقرأ

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان (أساطير «ابن طولون»).

- مقال لـ عيسى الزرغوني تحت عنوان (أحلام الرئيس «السيسي» والخيارات الصعبة).

- «معيط»: مشروع قانون لزيادة المرتبات 25% من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي.. وأتوقع التطبيق في أكتوبر.

- وزير البترول: فرص جديدة في مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية.

- مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر تحت عنوان «توصيف وظيفي للوزراء (2)».

وتقرأ في الصفحة الخامسة

ملف خاص عن مهرجان القلعة

- لأول مرة.. الشركة «المتحدة» تنقل حفلات المهرجان على قناة «الحياة».

- محكى القلعة.. هنا «حلويات مصر».

- نجاح باهر لـ «الدورة الثلاثين»: نجوم الطرب يمتعون الجمهور.. وطلة خاصة لـ «التهامي».

- تاريخ المحكى.. 30 عامًا من التأق ودورة استثنائية هذا العام.

وفي الصفحة السادسة: -

- رئيس «الأوبرا»: هدفنا إسعاد الجمهور البسيط وليس الربح.. و4 وزارات تتعاون لإنجاح المهرجان.

- رئيس «البيت الفني»: توثيق «المحكى» وحفظة بالمكتبة الموسيقية يمنحة عمرًا إضافيًا.

- فريق الإضاءة.. أنجز مهمة شبة مستحيلة على أسوار القلعة.

- الديكور.. بالخبرة والتنظيم استوعبنا زيادة الإقبال: «جمهور بالآلاف».

- حداد ومنجد وعامل خدمات.. مسؤولون عن خشبة المسرح وآلات الفنانين «صنعة وإبداع».

في الصفحة السابعة تقرأ :-

- هاني شاكر: عشت أجمل ليالي عمري وسط 10 آلاف شخص في «قلب القلعة».

- نادية مصطفى: الجمهور عطشان للفن الراقي.. وشكرًا لـ «المتحدة».

- مدحت صالح: كنت فرحان بالحضور الكبير اللي غنى معايا قديم وجديد وسط «كيميا» مع الموسيقيين.

- علي الحجار: بيني وبين جمهور المحكى «عِشرة» وفضلت 3 أيام من غير نوم.. وفرحان بـ «الشباب».

- مصطفى حجاج: حكاية أول «غنا» في المهرجان.. والناس خلصت على الخوف اللي جوايا بالتفاعل مع كل الأغاني.

الصفحة الثامنة والأخيرة

- بيت لا يدخله رغيف العيش «أسرة أسماء محرومة من المخبوزات بأمر الطبيب».

- «ترام ألوان» لإعادة تدوير المخلفات: «ورش بالمجان».

- «هديتك باسم كُليتك».. أفكار مبتكرة لإسعاد الخريجيين.

- «الوطن» تُكرم الناقدة الفنية علا الشافعي.. و«الخطيب»: صاحبة مسيرة نجاح 3 سنوات في المؤسسة.

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