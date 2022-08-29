اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. محكى القلعة هنا «حلويات مصر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 30 أغسطس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

تقرأ في الصفحة الأولى

- «السيسي»: دعم كامل للبرامج الوطنية من أجل تعزيز العمل المناخي ضمن منهج التحول الأخضر.

- «كابيتانو مصر» يواصل البحث عن «موهوبي الكرة» في المحافظات.

- «المالية»: زيادة المرتبات 25% من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي.

- حملات تشجير الشوارع والميادين مستمرة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» لمضاعفة المساحات الخضراء.

- تنوية بعنوان الشركة «المتحدة» تنقل حفلات المهرجات على قناة الحياة لأول مرة .. محكى القلعة.. هنا «حلويات مصر».

في الصفحة الثانية تقرأ

- تعاون «مصري – إماراتي» في منظومة المخلفات الصلبة في شرم الشيخ.

- الفنادق تستعد لـ «مؤتمر المناخ» بإنترنت فائق السرعة.

- «حياة كريمة»: إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تطوير قرى 5 محافظات.

- تعاون بين «الهجرة والشباب» لتطوير «مراكب النجاة».

- «آمنة»: ضرورة تحقيق أهداف الموجة 20 لإزالة التعديات.

- تسليم تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة في 4 محافظات.

- عصابة للتنقيب تكشف مبنى «فرعوني» في الجيزة.

في الصفحة الثالثة تقرأ

- مصر والسودان تناقشان تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

- رئيس الوزراء: سنواصل تنفيذ خطط تطوير التعليم .. ونتوسع في مدارس النيل واليابانية.

- «أهلا مدارس» ينطلق أول سبتمبر بتخفيضات تبدأ من 25%.

- بعثة «الطاقة الذرية» تصل «زابوريجيا» الأسبوع الجاري.

- باكستان تستغيب بالعالم: «ساعدونا الفيضانات تهدد بإغراق ثلث البلاد».

- مصر تترأس مؤتمرًا أمميًا للقضاء على «فيروس سي».

- «شعبة الأرز»: لدينا وفرة في المحصول.. وتراجع جديد في الأسعار قريبا.

- دوري المعجزات يودع أصعب المواسم: الأهلي يكرم وليد سليمان.. وشباب الزمالك يواجه «إيسترن».

وفي الصفحة الرابعة تقرأ

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان (أساطير «ابن طولون»).

- مقال لـ عيسى الزرغوني تحت عنوان (أحلام الرئيس «السيسي» والخيارات الصعبة).

- «معيط»: مشروع قانون لزيادة المرتبات 25% من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي.. وأتوقع التطبيق في أكتوبر.

- وزير البترول: فرص جديدة في مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية.

- مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر تحت عنوان «توصيف وظيفي للوزراء (2)».

وتقرأ في الصفحة الخامسة

ملف خاص عن مهرجان القلعة

- لأول مرة.. الشركة «المتحدة» تنقل حفلات المهرجان على قناة «الحياة».

- محكى القلعة.. هنا «حلويات مصر».

- نجاح باهر لـ «الدورة الثلاثين»: نجوم الطرب يمتعون الجمهور.. وطلة خاصة لـ «التهامي».

- تاريخ المحكى.. 30 عامًا من التأق ودورة استثنائية هذا العام.

وفي الصفحة السادسة: -

- رئيس «الأوبرا»: هدفنا إسعاد الجمهور البسيط وليس الربح.. و4 وزارات تتعاون لإنجاح المهرجان.

- رئيس «البيت الفني»: توثيق «المحكى» وحفظة بالمكتبة الموسيقية يمنحة عمرًا إضافيًا.

- فريق الإضاءة.. أنجز مهمة شبة مستحيلة على أسوار القلعة.

- الديكور.. بالخبرة والتنظيم استوعبنا زيادة الإقبال: «جمهور بالآلاف».

- حداد ومنجد وعامل خدمات.. مسؤولون عن خشبة المسرح وآلات الفنانين «صنعة وإبداع».

في الصفحة السابعة تقرأ :-

- هاني شاكر: عشت أجمل ليالي عمري وسط 10 آلاف شخص في «قلب القلعة».

- نادية مصطفى: الجمهور عطشان للفن الراقي.. وشكرًا لـ «المتحدة».

- مدحت صالح: كنت فرحان بالحضور الكبير اللي غنى معايا قديم وجديد وسط «كيميا» مع الموسيقيين.

- علي الحجار: بيني وبين جمهور المحكى «عِشرة» وفضلت 3 أيام من غير نوم.. وفرحان بـ «الشباب».

- مصطفى حجاج: حكاية أول «غنا» في المهرجان.. والناس خلصت على الخوف اللي جوايا بالتفاعل مع كل الأغاني.

الصفحة الثامنة والأخيرة

- بيت لا يدخله رغيف العيش «أسرة أسماء محرومة من المخبوزات بأمر الطبيب».

- «ترام ألوان» لإعادة تدوير المخلفات: «ورش بالمجان».

- «هديتك باسم كُليتك».. أفكار مبتكرة لإسعاد الخريجيين.

- «الوطن» تُكرم الناقدة الفنية علا الشافعي.. و«الخطيب»: صاحبة مسيرة نجاح 3 سنوات في المؤسسة.