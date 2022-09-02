المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد مهرجان القلعة لـ «تريند تويتر» لمدة 7 أيام

تصدر مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء على مدار الأيام الماضية موقع التغريدات القصيرة «تويتر» لمدة 7 أيام بفضل النقل الحصري والتلفزيوني للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة للحفلات.

الحياة نقلت جميع أحداث المهرجان على الهواء

وتصدر مهرجان القلعة وفنانوه «تويتر» في مصر والعالم العربي 7 مرات بسبع حفلات، هي على الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وياسين التهامي ونوال الزغبي وعمر خيرت.

كانت قناة الحياة نقلت يوميا فعاليات وأحداث مهرجان القلعة للموسيقى والغناء على مدار 15 يوما من خلال استضافة كل نجوم المهرجان وإجراء مقابلات حصرية معهم.

وكان المميز في مهرجان محكى القلعة التاريخي العام الجاري، قدرته على جذب جميع فئات وطبقات المواطنين من داخل مصر، فضلًا عن الجمهور العربي والأجنبي العاشق للموسيقى والفن الأصيل، إذ تحرص وزارة الثقافة على مشاركة كوكبة مميزة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين، فضلًا عن الإبقاء على سعر التذكرة زهيدا «20 جنيها» فقط للفرد لحضور حفلات يوم كامل.

100 مشاهد حضروا حفلات 22 فنانا

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء حضرها 100 الف مشاهد بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس، علي الحجار، مدحت صالح، مروة ناجي، نسمة عبد العزيز، مصطفي حجاج، أحمد جمال، مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس، دينا الوديدي، نوال الزغبي، هاني شاكر، نادية مصطفى، نسمة محجوب، حنان ماضي، لينا شاماميان، مدحت ممدوح، تانيا صالح، محمد محسن، نوران أبو طالب، وعمر خيرت.