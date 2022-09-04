المتهم بقتل سلمى بهجت: رفضت تناول أدوية العلاج النفسي.. و«أنا مش مريض»

كشف إسلام محمد، المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت «فتاة الزقازيق»، لرفضها الزواج منها خلال اعترافاته في أولى جلسات محاكمته المنظورة أمام محكمة جنايات الزقازيق، أن والده ووالدته فسرا تصرفاته بأنه في طريقه للإلحاد.

أقوال المتهم بقتل سلمى بهجت

وأضاف المتهم، أن والديه استعانا بعدد من المشايخ لمناقشته في أمور الدين، مشيرا إلى أن والده كان يحضر له أدوية للعلاج النفسي ويرفض تناولها، معللا بأنه ليس مريضا نفسيا.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت

وقررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها التي انعقدت اليوم، تأجيل محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها 17 طعنه نافذة بأنحاء جسدها إلى جلسة 6 سبتمبر.

أولى جسات محاكمة المتهم

وكانت المحكمة عقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهم كما حضر عدد من أفراد أسرة الطالبة المجني عليها لمتابعة مجريات القضية.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بمدينة الزقازيق، وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

المتهم سدد 17 طعنة للضحية

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المجني عليها تدعى «سلمى. ب. م.»، 20 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، مقيمة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، والمتهم سدد لها 17 طعنة متفرقة في جسدها.

كما تبين أن المتهم يدعى «إسلام» طالب بكلية الشروق بقسم الإعلام، وظل واقفا في مكانه بجوار الجثة ولم يتحرك، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، وجرى نقله إلى حجز قسم شرطة أول الزقازيق.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأن السبب الذي دفعه لذلك رفض الفتاة الزواج منه، حيث اتهمته وأسرته بالكفر والإلحاد بسبب وشوم رسمها على جسمه.

وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والتي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل القضية لـ6 سبتمبر الجاري.