لو بتعاني من الاتصالات الآلية.. أعرف أفضل برامج حظر المكالمات

يتعرض كثير من مالكي الهواتف المحمولة إلى المكالمات الآلية بشكل متكرر، وهو ما يجعلهم يتجهون إلى برامج حظر الأرقام والاتصالات من أجل تفادي هذه المشكلة التي تسبب إزعاجًا للكثير خاصة اتصالات القروض وتحديثات بيانات البطاقة البنكية المزيفة وغيرها.

مكالمات آلية غير مرغوب بها

وقال «ماشبيل» وهو موقع رقمي أمريكي خاص بتقييم ومراجعة الإعلام الرقمي وأدواته، فإن عددًا كبيرًا من الأشخاص يتعرضون إلى مكالمات آلية غير مرغوب بها، وأخرى قد تسعى إلى عملية احتيال للعملاء، وهو ما تعمل الحكومات على محاربته.

وبحسب تقرير أجرته شركة YouMail للبريد الصوتي المرئي وبرمجيات حظر المكالمات الآلية، فإن حوالي 50.5 مليار مكالمة آلية تم وضعها للمستهلكين الأمريكيين في عام2021، وهذا أقل من ذروة ما قبل الوباء التي بلغت 58 مليار مكالمة آلية تم وضعها في عام 2019 بفضل إجراءات إنفاذ لجنة الاتصالات، ولكنها لا تزال كافية لجعلها أكبر مصدر منفرد للوكالة لشكاوى المستهلكين وأولوية حماية المستهلك.

تنزيل تطبيق حظر المكالمات الروبوتية المصمم

لذلك أشارت الحكومات إلى ضرورة استخدام التطبيقات الخاصة بحظر الأرقام غير مرغوب بها مثل «AT & T's ActiveArmor، وVerizon's Call Filte، و T-Mobile's Scam Shield» وتقدم شركات تصنيع الهواتف مثل «Apple و Google» خدمات إسكات الاشتراك التي تمنع مكالمات الأرقام غير المعروفة من الرنين أيضًا، ولكن إذا كنت لا تعتقد أن هذه الأدوات قوية بما يكفي فمعظمها لا يوقف المكالمات الآلية؛ هم فقط يحددون مصادرهم أو يرسلونها مباشرة إلى البريد الصوتي، لديك أيضًا خيار تنزيل تطبيق حظر المكالمات الروبوتية المصمم لغرض إيقاف المحتالين في مساراتهم.

تقدم العديد من شركات الهواتف الكبرى تطبيقات للتعامل مع المكالمات غير المرغوب فيها على سبيل المثال «AT & T's ActiveArmor» يفتح في علامة تبويب جديدة، أو فلتر مكالمات فيريزون ودرع الغش من تي موبايل، لذا تحقق من موقعك لمعرفة ما هو متاح.