ياسمين الحصري: «المكالمات زمان كانت 5 دقايق.. دلوقتي الموبايل بقى صاحب الإنسان»

قالت ياسمين الحصري، ابنة الشيخ القارئ الراحل محمود خليل الحصري، إن جميع الأسر تعاني من مشكلة قد تكون من الابن أو الأب أو من الطرفين، وكل جيل له مستحدثاته وطباعه واهتماماته التي قد تختلف تماما عن الأجيال القديمة، لافتة إلى أن الجيل القديم قد يعتقد أن نفس الأسلوب الذي تربى عليه يمكن نقله للأبناء «لازم ننتبه إلى أن كل جيل بيأتي بتغيرات عن الجيل الذي سبقه ولازم نتعايش معاها ونواكبها».

مشكلة الموبايل الكل يعاني منها وخاصة الأسر

وأوضحت الحصري، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، والمذاع على فضائية CBC، أن مشكلة الموبايل الكل يعاني منها وخاصة الأسر، وما أحدثه في منازلنا، مشيرة إلى أن المكالمات قديما لم تكن تتجاوز الـ5 دقائق ولكن الموبايل الآن أصبح يصاحب الإنسان ومقترنا به وبدأ يتحول لمصدر معلومات، والتغيرات التي طرأت على التربية في المجتمع العربي لا بد من مواكبتها مع الحفاظ على القيم التي نفتقدها.

مصطلحات الكلام تغيَّرت مع الأجيال الجديدة

وأشارت الحصري، إلى أن مصطلحات الكلام تغيَّرت مع الأجيال الجديدة ولكن يجب أن نتعامل مع الموضوع بالحكمة والتروي لمعالجة تلك الأزمات التي تغلب على الأسرة، فطريقة التعامل بين الأم والبنت اختلفت تماما «والدتي كانت تبص لي بس أفهم هي عاوزة إيه لكن دلوقتي الموضوع اختلف والبنت بقت بترد وتتصرف بشكل غريب».

وأكدت ياسمين الحصري، أن أساليب التربية تغيَّرت تماما وافتقدنا لغة الحوار والأدب بين الأم والأبناء، والأب كان يعود قديما مبكرا ويجلس مع أسرته أكثر وقت ممكن ويحل مشاكل الأسرة، أما الآن يقضى يومه كاملا في العمل ولا يعرف مشاكل بيته بأكملها.