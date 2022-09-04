السيطرة على حريق في مطعم مشويات بالإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع في مطعم مشويات بمنطقة المندرة قبلي بحي المنتزه ثان، نتيجة تراكم الدهون وتفاعلها مع الفحم، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

بدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بشارع المهداوي بمنطقة المندرة قبلي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمطعم مشويات أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تلفيات محدودة وتصاعد ألسنة الدخان دون حدوث إصابات.

حي المنتزه: الحريق نتج عن تراكم الدهون

وأوضحت هدى أبو كليلة، رئيس حي المنتزه ثان، أن المعاينة الأولية كشفت أن حريق الإسكندرية اليوم نتج عن تراكم الدهون وتفاعلها مع الفحم على السطح الداخلي لشواية اللحوم بالمحل المذكور.

وأشارت رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.