وفاة الأب والأم.. القصة الكاملة لإنقاذ الأطفال الخمسة في حريق شقة الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في واقعة حريق شقة الهانوفيل بالعجمي، الذي أسفر عن مصرع سيدة وزوجها بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحريق، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان حول حريق شقة الإسكندرية وصرحت بدفن جثمان الزوج و الزوجة المتوفيين في الحريق، الذي نشب داخل الشقة وتسبب في حدوث عدد من حالات الاختناق في المنطقة نتيجة الدخان الكثيف.

دخان كثيف من الشقة

وبداية الواقعة عندما لاحظ الأهالي انبعاث دخان كثيف من إحدى الشقق السكنية الموجودة بالطابق الخامس بإحدى العقارات بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وتفاجئوا بالأب يصرخ من «بلكونة» الشقة، حينها فكر الأهالى في طريقة سريعة لإنقاذ الضحايا داخل الشقة، فقاموا سريعًا بإحضار «المراتب» من منازلهم، ووضعوها في الشارع أسفل الشقة ليقوم الأب بإلقاء الأطفال الخمسة من أعلى لإنقاذهم من النيران، والتهمت النيران محتويات المنزل من الداخل وتسببت النيران في تفحمه.

وانتقل رجال الحماية المدنية ورجال الشرطة وتم السيطرة على الحريق، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل الأطفال إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما لفظ الزوج والزوجة أنفاسهما الأخيرة داخل الشقة متأثرين بإصابتهما بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وناظرت جهات التحقيق جثامين المتوفين في الحريق.

وفي جنازة حضرها المئات من الأهالى بالإسكندرية، تم تشييع جثماني الزوج وزوجته إلى مثواهما الأخير ودفنهما في مقابر العائلة، وسط دموع وصرخات من الأقارب حزنًا عليهما.

كيفية التعامل مع الحرائق

وهناك عدد من الإجراءات لابد من اتباعها عند حدوث حرائق، وكشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق في حديثه لـ«الوطن»، أنه عقب اكتشاف نشوب حريق ما لابد من إخلاء المكان من الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز، وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء.

أما عن كيفية التعامل مع الدخان الكثيف والذي من الممكن أن يسبب الاختناق، أوضح عبد القادر أنه في تلك الحالة يجب النوم على الأرض لتفادي استنشاق الدخان الناتج عن الحريق لأنه أخطر بكثير من النار نفسها.

كما أنه من الضروري وضع الأوراق المهمة حين حدوث حريق داخل علب مصنوعة من الصاج لتفادي احتراقها.