رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «المحامين»: لم نتلقَ شكاوى

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اكتمال النصاب القانوني في الانتخابات على مقعد النقيب العام.

انتخابات نقابة المحامين

وأضاف «أبو العزم» أن الانتخابات تسير في كل اللجان في سهولة وانتظام، مشيرا إلى عدم تلقي اللجنة لأي شكاوى حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، إن الانتخابات تجرى في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وكل لجنة يتواجد بها ثلاثة مستشارين من الهيئة.

استمرار فتح اللجان الانتخابية

وأكد «أبو العزم» استمرار فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

وانطلقت فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وأيضا في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بإشراف قضائي كامل.