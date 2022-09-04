إقبال على انتخابات المحامين.. وشمال القاهرة تتصدر بـ27 لجنة (صور)

شهدت اللجان الانتخابية لنقابة المحامين انطلاق الانتخابات على منصب النقيب، إقبالًا في الساعة الأولى منذ بدء العملية الانتخابية.

ويتوافد محامو «شمال القاهرة وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة»، على الانتخابات، إذ تعد نقابة شمال القاهرة أكبر نقابة فهي تضم 27 لجنة وتضم نقابة جنوب القاهرة 13 لجنة أما نقابة القاهرة الجديدة 14 لجنة.

333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

وبدأت العملية الانتخابية في تمام التاسعة من صباح اليوم، بمقر النقابة العامة للمحامين، وأيضًا في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وتجرى الانتخابات في 333 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت 289 ألف عضو.

وتأتي العملية الانتخابية وسط إجراءات احترازية، إذ شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل 3 ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية.

الإشراف القضائي على الانتخابات

ومن المقرر أنَّ تستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى نائب رئيس الهيئة.

وأكّدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنَّه لن تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور 3 آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.