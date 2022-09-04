عاجل.. بدء التصويت في انتخابات نقابة المحامين و18 مرشحا على منصب النقيب

فتحت منذ قليل اللجان الانتخابية لانتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام، في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة و٣٧ مقر من مقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتشهد العملية الانتخابية منافسة على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

انتخابات المحامين

يشار إلى أن عدد اللجان اللي تشمل صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

موعد عملية التصويت

وأكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً.

وأكدت أن عملية فرز الأصوات لن تبدآ إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وعن طريقة الاقتراع تكون بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.

المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات المحامين كلا من: «أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وفرج عاشور محمود محمد، وأسامة درويش أحمد سنة، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان، وأحمد علي إبراهيم جمعة، وعلي محمد فتوح حسين، وأحمد سعيد محمد علي حلاوة، والسيد أحمد السيد أبوالعينين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، وياسر عبداللاه محمد بخيت، ومنشاوي غانم محمد جابر، وعبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، وساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ».