5 دول الأكثر إنتاجا لثاني أكسيد الكربون.. على رأسها الولايات المتحدة

بدأت آثار التغيرات المناخية في الظهور بوضوح خلال العام الجاري متمثلة في الفيضانات التي ضربت عددًا من دول العالم، والجفاف الذي ضرب دولًا أخرى، وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمعروف بغاز الاحتباس الحراري المسؤول عن زيادة درجة حرارة الأرض فيما يعرف بالاحترار العالمي.

وعلى أثر الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا بين عامي 1760 و1840، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويوجد 5 دول هي الأكثر إنتاجًا لثاني أكسيد الكربون، وذلك منذ عام 1975 إلى 2020 وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة؛ وذلك وفقا لبيانات مشروع الكربون العالمي بحسب موقع «إنفستوبيديا».

الولايات المتحدة

-أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 416.738 طن متري في 2020.

- أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النقل والصناعة وتوليد الطاقة.

الصين

- ثاني أكبر مصدر لغاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.

- بلغ إجمالي إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون 235.527 طن متري في 2020.

- المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين هو الوقود الأحفوري وخاصة التي تحرق الفحم.

- نحو 58٪ من إجمالي الطاقة المولدة من الصين في عام 2019 من الفحم وحده، والفحم غني بالكربون وحرقه في محطات الطاقة والصناعية، والمراجل في الصين يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

- تعد الصين واحدة من أكبر مستوردي النفط؛ مما يساهم في انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

روسيا

- تعد روسيا ثالث أكبر مساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

- بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 115335 طن متري في 2020.

- الفحم مساهم رئيسي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في روسيا، يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيماوية وغيرها من صناعات المواد الأساسية ولتوليد الطاقة في روسيا.

ألمانيا

- رابع أكبر مصدر لانبعاثات الكربون.

- بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 92.636 طن متري في 2020

- تستورد ألمانيا معظم مصادرها من الطاقة.

- شكلت واردات الطاقة 71٪ من إمدادات الطاقة في ألمانيا بعام 2019.

- البترول والسوائل الأخرى هي المصدر الرئيسي للطاقة.

- يمثل قطاع النقل الألماني الجزء الأكبر من الطلب على البترول.

المملكة المتحدة

- تعد المملكة المتحدة خامس أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.

- بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 78161 طن متري في 2020.

- استحوذ الوقود الأحفوري على 75٪ من إجمالي إمدادات الطاقة في 2020.

- بنيت الإمبراطورية البريطانية بشكل أساسي على الفحم.

المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

حرق الفحم هو أهم مساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونظرا لمدى رخص تكلفة مصدر الطاقة وانتشاره في كل مكان، فقد عمل الفحم على تشغيل شبكات الكهرباء لعقود في جميع أنحاء العالم.