تأثيرات التغيرات المناخية.. حرائق وفيضانات وموجات جفاف تجتاح العالم

في ظل الفيضانات التي تواجه عددا من دول العالم، وموجات الحرارة الشديدة التي تواجه دولا أخرى، والحرائق التي تجتاح الدول بسبب الارتفاع الشديد للحراة الذي يرجع إلى التغيرات المناخية التي يحاول العالم إيجاد حلول لمواجهتها، تستعرض «الوطن» عددا من الدول المتأثرة بتغيرات المناخ.

حرائق في الجزائر

اجتاحت الجزائر حرائق شمال شرق البلاد خلال الأيام الماضية نتيجة موجات الحرارة الشديدة أدت إلى تدمير نحو 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأحراش، وتسبب الحرائق في مقتل 43 شخص وإصابة 183 آخرين في الجزائر

حرائق المغرب

والتهمت الحرائق في المغرب أكثر من 125 هكتارا بسبب زيادة درجات الحرارة التي وصلت إلى 45 درجة بالمناطق التي اندلعت فيه الحرائق.

فيضانات السودان

شهدت السودان سيولا وفيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، بين تدمير كلي وجزئي، وبلغ عدد ضحايا الفيضانات في السودان 111 بواقع 80 قتيلا و31 مصا، وتوقعات بإعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية.

عواصف وأمطار في إيطاليا

تعرضت إيطاليا لعواصف وأمطار غزيرة، وتسببت الرياح القوية في اقتلاع أشجار بصورة كلية وإحداث أضرار جزئية وتدمير سيارات ومنازل

391 حريقا في إسبانيا

شهدت إسبانيا منذ بداية العام 391 حريق غابات اجتاحت 283 ألف هكتار كما ساعدت الرياح في انتشار الحرائق، ووصف رجال الإطفاء مهمة إخماد الحرائق بالصعبة.

موجة جفاف فرنسا

شهدت فرنسا أسوأ موجة من الجفاف منذ أكثر من 60 عاما، بالرغم من سقوط أمطار كثيفة خلال الأسبوع الحالي، ولا تزال موجة الحر الثالثة التي بدأت في يوليو الماضي تهيمن على جميع أنحاء البلاد.

جفاف نهر في الصين

تعرضت الصين إلى جفاف ضفاف نهر اليانجستي وأعلنت الصين حالة التأهب للجفاف لأول مرة منذ 7 سنوات، وتعرض النهر للجفاف سيؤثر على 84 مليون نسمة، كما سيخفض توليد الطاقة الكهرومائية، مع إغلاق العديد من المصانع لمدة 6 أيام.

أفغانستان

أدت الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان إلى مقتل نحو 31 شخصا وإصابة نحو 17 آخرين وفقدان نحو 100 شخصا وتدمير العديد من المنازل.

بريطانيا

تعرضت بريطانيا لعواصف وسيول أدت إلى غمر نحو 30 منزلا ومبنى تجاريا وأدت السيول إلى حدوث اضطرابات في السفر وأسفرت عن إغلاق العديد من محطات مترو الأنفاق تاركة الطرقات مغمورة بالمياه.

النمسا

وأسفرت السيول في النمسا عن إصابة 13 شخص، واثنين منهم في حالة خطر ومقتل امرأتين عندما أطاحت رياح قوية مفاجئة تسببت في سقوط الأشجار.