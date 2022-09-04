تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 في سوهاج.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن موافقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، زيادة أعداد الأطفال المقبولين بالمستوى الأول برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات والمتميزة، من 45 إلى 55 طفلاً بكل قاعة، وكذلك الموافقة على زيادة أعداد الأطفال المقبولين بفصول رياض الأطفال بالمدارس الحكومية من 42 إلى 50 طفلاً بكل قاعة، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار للمتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، ليبحث الكثير من أولياء الأمور عن كيفية الحصول نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في سوهاج.

طريقة الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال 2023 في سوهاج

وحددت مديرية التربية وتعليم بسوهاج، طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في سوهاج، من خلال الدخول على الرابط من موقع التربية والتعليم، ثم إدخال الرقم القومي للطفل لتظهر نتيجة القبول والمدرسة التي تم قبوله بها، وموقف طلب التقديم الإلكتروني في حالة وجود الطفل في قوائم الانتظار.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق رياض الأطفال بسوهاج

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس بعد الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لتنسيق رياض الأطفال، وقبولهم في المدارس المختلفة، كالتالي:

- شهادة ميلاد الطفل الرقم القومي و5 صورة ضوئية لها

- 4 صور شخصية للطفل المتقدم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- ما يفيد إقامة أسرة الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة

- إيصال كهرباء حديث أو مياه أو غاز باسم والد الطفل، أو تقديم عقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء

- بيان قيد بالنسبة لمن لهم أشقاء بالمدرسة

- صورة بطاقة والدة الطفل

- حضور الطفل خلال التقديم لإجراء المقابلة الشخصية.