وكيل «تعليم سوهاج» يلتقي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اجتماعا موسعا برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الثانوية العامة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، والمقرر انطلاقها غدا الأثنين بامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

ضوابط أعمال الامتحانات بسوهاج

ونقل «أبو زيد» تحيات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لهم متمنيا التوفيق في مهمتهم، كما أعرب عن ثقته التامة في قيامهم بتأدية مهامهم على أكمل وجه، كما استعرض معهم الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات.

تكاتف كل الجهات المعنية

كما شدد «أبو زيد» على أهمية العمل المكلفين به، والذي يتطلب تكاتف الجميع وبذل كل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددا على تطبيق الضوابط والبنود الواردة بالتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط خارج اللجان وداخلها، مطالبا بضرورة التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

حضر الاجتماع حمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وياسر أمين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، والدكتورة هيام عبد الراضي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وقيادات المديرية.