اعرف شروط وموعد اختبارات القدرات بكلية تعليم صناعي سوهاج

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يبدأ الطلاب في التقديم لاختبار الكليات المتطلبة لاختبارات القدرات بها مثل كليات التربية الرياضية والتمريض وفنون جميلة والتكنولوجيا والتعليم الصناعي.

موعد بدء الاختبارات

ووفقا لوزارة التعليم العالي فأن التقديم لاختبارات القدرات لكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج يبدأ خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 الجاري وحتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس القادم وذلك إلكترونيا من هنا.

شروط التقديم

وقد حددت وزارة التعليم العالي شروطا للتقديم لاختبارات القدرات لكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هناـ حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات ثم يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس حيث تظهر للطالب بياناته الشخصية ثم يختار الطالب موعد أداء الامتحانات.

ثم يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل موعد اختبارات القدرات بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية

وعلى الطالب يوم اختبار القدرات بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة شخصية.

التقديم لطلاب الثانوية العامة فقط

وتقتصر هذه المرحلة من التقديم لاختبارات القدرات بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية- الأجنبية»، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام «5، 3» سنوات.