«تعليم سوهاج»: تنظيم حفل لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية 2022

قال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إنه سيتم إقامة حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية بسوهاج 2022 قريبا، بالتعاون مع محافظة سوهاج، وذلك لتفوقهم في الشهادة الإعدادية وحصولهم على الدرجات النهائية بمجموع 100%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بسوهاج

يذكر أن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج موزعين بين مراكز ومدن المحافظة المختلفة، وهم:

أحمد مخلص محمود زکي - مركز طما

عمر عبد الكريم أحمد بدوي - مركز سوهاج

كيرلس جرجس ثابت زخاري - مركز أخميم

مريم بركات محمد علي - مركز جهينة

فايزة أحمد محمد عبدالباري - مركز البلينا

شهد أحمد محمد عبدالمنعم - مركز جرجا

ملك محمود علي إسماعیل - مركز طهطا

وسیم أمیر إمیل جرجس - مركز طهطا

تقی مجدي عبد العال - مركز جهينة

أميرة صلاح سالم - مركز البلينا

مصطفى بهاء محمود عبده - مركز جرجا

جنی أحمد فؤاد موسی - مركز البلينا

محمد رأفت علي أحمد - مركز جرجا

مصطفى عمر مصطفى محمد - مركز طهطا

دينا فرغل عبدالجواد عبدالعال - مركز البلينا

أماني محمد قليد عبد الحليم - مركز طهطا

أسماء مجدي عبده أحمد - مركز المراغة

جنى یاسر أحمد محمد أبوطالب - مركز سوهاج

عبدالله محمد رفاعي محمد - مركز جرجا

مریم جابر عبد الرؤوف عبد العال - مركز سوهاج

محمد أحمد عبدالحي محمود - مركز طما

مصطفی محمود حسین محمد - مركز البلينا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بسوهاج

جدير بالذكر أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج، عبر الرابط الإلكتروني المخصص للحصول عليها من خلال الضغط هـــنــا.