الحكومة تقدم دعما جمركيا للسيارات الكهربائية قبل انطلاق «COP 27»

في خطوة جديدة نحو التحول إلى مجتمعٍ أخضر، والتوافق مع الطبيعة، أعلنت وزارة المالية ضمن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 218 لسنة 2022، دعمًا جديدًا بحفض التعريفة الجمركية بالنسبة للسيارات والأوتوبيسات الكهربائية.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنّ فئة الضريبة الجمركية على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تصل إلى 2%.

وأضاف «غتوري»، في بيان صحفي اليوم، أنّ للاستفادة من تلك الميزة أن ترد البضائع أو السيارات التي تمّ النص عليها صراحة ضمن نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية.

خامات ومستلزمات الإنتاج

وأوضح أنّه يجب أن يُقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأنّ يقدم المدير المسؤول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، سيقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.

وأشار إلى أنّه ينبغي على الجهات المستفيدة بالفئات الجمركية المخفضة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري، إمساك دفاتر وسجلات مستقلة ومنتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المشرفة على النشاط؛ لإثبات الأصناف التي تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة واستخدامها في الأغراض المحددة لها وتخضع في ذلك لرقابة الجمارك.

قواعد للتعريفية الجمركية تحفيزا للصناعة

كانت وزارة المالية أصدرت اليوم بيان صحفي أكدت خلاله تنظيم يعلن القواعد التنفيذية للتعريفة الجمركية المخفضة، تحفيزًا للصناعة الوطنية بعد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم القدرات الإنتاجية لمصر مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة كورونا منذ عام 2020 ثم الحرب الروسية - الأوكرانية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، قمة المناخ «COP 27»، التابع لهيئة الأمم المتحدة.