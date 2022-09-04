توصيل مياه الشرب لـ100 أسرة بقرى النوبارية ضمن مبادرة «حياة كريمة» 

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، توصيل المياه لـ100 أسرة بقرى النوبارية في مناطق برج العرب القديمة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تتم حاليا في قرى تلك المنطقة، وذلك من خلال التعاون بين الشركة والمجتمع المدني.

جمعية خيرية سددت تكلفة توصيل المياه

وبحسب بيان لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، فإن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، استقبل محمد الشيخ ممثل مؤسسة «نبض الحياة»، حيث سددت المؤسسة تكلفة توصيل المياه لـ100 أسرة بقرى النوبارية، وهي إحدى مراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يأتي ذلك بناءاً علي بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومؤسسة «نبض الحياة» المُشهرة برقم 5302 لسنة 2014 في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الأشد احتياجاً، في إطار حرص شركة مياه الإسكندرية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة الأسر رقيقة الحال، وبالتحديد أسر قرى برج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مشاريع المياه في برج العرب ضمن «حياة كريمة»

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفذ عددا من مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، وتتم المتابعة بشكل يومي للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذي لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية.