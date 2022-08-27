 حياة كريمة: إنشاء 4 مجمعات خدمية في مركز برج العرب بالإسكندرية

قال محمد شعبان، منسق حياة كريمة في الإسكندرية، إن المبادرة الرئاسية نفذت العديد من المشروعات في قرية «الغربانيات» بمركز برج العرب القديم في الإسكندرية، لافتا إلى أن عدد سكان القرية وصل إلى 36 ألف نسمة على مساحة 40 كيلو متر مربع، والوضع قبل حياة كريمة كان كارثيا ولم تكن هناك بنية تحتية والشبكات كانت بكفاءة ضعيفة جدا.

مشروعات الصرف الصحي

وأوضح «شعبان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة بدأت بمشروعات الصرف الصحي في القرية استجابة لطلبات المواطنين، وحاليا يجرى رفع كفاءة وتطوير شبكات المياه والكهرباء ومدها لجميع المواطنين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توصيل الغاز الطبيعي لجميع منازل القرية.

توفير جميع مرافق البنية التحتية

وأشار محمد شعبان إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف توفير جميع مرافق البنية التحتية اللازمة لأهالي قرية «الغربانيات» بمركز برج العرب القديم، موضحا أن الخدمات التي يحتاج إليها المواطن بشكل عام هي الركيزة التي تعمل عليها المبادرة ومنها مجمعات الخدمات الحكومية التي أنشئ 4 منها على مستوى برج العرب، وتقدم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن دون الحاجة للسفر من القرية من أجل الحصول على أي أوراق رسمية.

تطوير الوحدة الصحية بقرية الغربانيات

وأكد منسق حياة كريمة في الإسكندرية، أنه جرى تطوير الوحدة الصحية بالقرية بدعم من حياة كريمة وأعيد إنشائها بأفضل المعايير المطابقة لاشتراطات وزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامة.