تركيب 125 وصلة مياه شرب منزلية مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

ساهمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في خدمة الأسر الأشد احتياجًا، ووصلت 125 وصلة منزلية للأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بناء على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري الإسكندرية.

مساعدات قرى سعد زغلول وأبوبكر الصديق

وبحسب بيان، مياه الإسكندرية، اليوم، فإن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، قام برفقة أعضاء نادي روتاري الإسكندرية و جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وفي مقدمتهم المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة الأسبق، والمهندس محمد فوزي فتح الله، رئيس لجنة خدمة المجتمع بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس محمد هنو، رئيس مجلس إداره الجمعية، والدكتورة داليا ذكي، الرئيس الحالي لنادي روتاري الإسكندرية، والدكتورة مني الحكيم، رئيس نادي روتاري الإسكندرية السابق بزيارة قري سعد زغلول وأبوبكر الصديق، حيث تم زيارة عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتم معاينة توصيل المياه وتركيب عدادات لبعض هذه الأسر، وذلك بناء على بروتوكول التعاون المُوقع بين الطرفين.

جولة ميدانية لمحطات وفروع شركة مياه الإسكندرية

في سياق آخر، قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية شملت فروع ومراكز خدمة العملاء (المندرة - الرمل) تفقد خلالها حالة العمل داخل الفروع وإدارات التحصيل، حثهم فيها على زيادة عملية التحصيل وتقليل المتأخرات.

كما استمع إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأوصى بحسن معاملة الجمهور وتيسير الإجراءات لهم، وتوجه بعدها إلى رافع مياه المندرة ومحطة مياه المعمورة والتى تعمل بطاقة تصميمية 240000 متر مكعب / يوم وتخدم جزء من حى المنتزة ثان ومحافظة البحيرة ، تابع خلالها أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة وقام بالمرور على العنابر والورش والمروقات والمرشحات والمعامل لمتابعة جودة المياه والإطمئنان على خط سير العمل.

واختتم جولته بالمرور على مركز التدريب تفقد فيها قاعات المحاضرات، وخط سير العملية التعليمية كما استمع الى المحاضرين.