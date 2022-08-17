«حياة كريمة» بالإسكندرية: تنفيذ شبكة صرف صحي لأول مرة في برج العرب

قال محمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه باستمرار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة المواطنين في كل القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مركز برج العرب بالإسكندرية من المراكز الأولى التي تتم خدمتها من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC، مع دينا عصمت: «في برج العرب تم لأول مرة عمل شبكة صرف صحي ضمن مشروعات حياة كريمة، وتم عمل شبكة بالكامل بداية من محطات المعالجة ومحطات الرفع والشبكات والوصلات المنزلية لأن برج العرب لم تكن مخدومة بأي شكل بالصرف الصحي».

وتابع منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية: «الغاز الطبيعي من المشروعات المخطط لها في المركز، ويتم البدء فيها بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية في المرحلة الأولى، وقريبا ننتهي من كل المشروعات المخطط لها».

6 مشروعات صحية

وأشار محمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسكندرية، إلى أنّ وحدة صحة أبو صير ضمن 6 مشروعات مخطط لها في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مراكز الشباب بواقع 6 مشروعات تابعة لقطاع الشباب والرياضة، حيث إن وحدة صحة أبو صير من أولى الوحدات التي تمّ رفع كفاءتها وتطويرها وتخدم قطاعا كبيرا من المواطنين في قرية أبو صير بطول خط الساحل بداية من حدود برج العرب مع العجمي وصولا إلى محافظة مطروح».

تطوير شامل للوحدة الصحية

وتابع شعبان، أن تطوير الوحدة لم يتم بالمبنى الخاص بالعيادات فقط، ولكن في وجود سكن للأطباء المقيمين، وهناك 6 مشروعات خاصة بالشباب والرياضة، وتم افتتاح أكثر من مركز شباب، وبصفة عامة، فإن افتتاح هذه المشروعات كان له أثر إيجابي على المواطنين هناك، وبخاصة أن برج العرب لم يكن من المراكز التي يتم تقديم الخدمات لها.