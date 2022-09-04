الصحة تقدّم خدمات لـ54.5 مليون مواطن بمنشآت الرعاية الأولية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ54 مليونا و494 ألف مواطن بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الفئات العمرية، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تقدم خدمات المستوى الأولي من الرعاية الصحية.

متابعة تطور ونمو الطفل

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، أنّ خدمات المستوى الأولى للرعاية الصحية تستهدف الفئات والأعمار كافة، وتشمل خدمات متابعة تطور ونمو الطفل ومنها «التطعيمات، الكشف عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونيوريا لحديثي الولادة، التثقيف الصحي، صرف الألبان العلاجية والألبان شبيهه لبن الأم للحالات المستحقة، المغذيات الدقيقة».

خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أنّ خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمرأة تشمل خدمات «متابعة الحمل، التطعيم ضد التيتانوس الوليدي، الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، اكتشاف حالات الحمل الخطر وإحالتها، تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، والتثقيف الصحي».

متابعة حالات الأمراض غير السارية

وأكد أنّ الخدمات المقدمة لجميع الأعمار، تشمل متابعة حالات الأمراض غير السارية، الأمراض الطفيلية، فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين، برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، خدمات الطوارئ، خدمات الأشعة، التحاليل المعملية، خدمات الأسنان»، إضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

ولفت عبدالرازق، إلى أنّ الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة، يتم إحالتها إلى المستشفيات طبقًا لبروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية.