«الصحة»: قدمنا 1.7 مليون خدمة طبية خلال 3 أشهر في الإسكندرية ومطروح

قدمت مستشفيات وزارة الصحة في محافظتي مطروح والإسكندرية، مليون و740 ألف خدمة طبية، متضمنة 8 آلاف و354 جراحة متنوعة، خلال الثلاثة أشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس)، ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

إجراء 5 آلاف جراحة في الإسكندرية

وبلغت الخدمات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة، عبر 15 مستشفى في محافظة الإسكندرية، 675 ألفًا و548، من ضمنها إجراء 5 آلاف و215 عملية كبرى ومتوسطة وصغرى.

واستقبلت العيادات المتنقلة المتواجدة في محيط أماكن التجمعات بالإسكندرية والساحل الشمالي خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 11، ما يصل إلى 5 آلاف و70 شخصا لتلقي الخدمة في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية لـ1766 مترددًا على القوافل العلاجية للمستشفى الميداني بمارينا، والذي تم تجهيزه لحين الانتهاء من تطوير مستشفى مارينا المركزي.

الإسعاف يستجيب لـ3500 بلاغ

وخلال الفترة المشار إليها، تعاملت سيارات الإسعاف مع 3 آلاف و506 بلاغا، حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية لأصحابها ونقلهم إلى مستشفيات من خلال 254 سيارة إسعاف.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تضم 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وتشمل (العلمين النموذجي، مطروح العام، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، سيوة المركزي، النساء والتوليد، الأطفال التخصصي، رأس الحكمة المركزي، النجيلة المركزي).