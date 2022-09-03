«الصحة»: التأمين الشامل مشروع دولة ينجح بتضافر القطاع الحكومي والخاص والأهلي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الطبي الخاص.

وناقش اللقاء، دعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر للأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، في مجال الجراحات الروبوتية؛ لتوفير الرعاية المثالية للمرضى من خلال تقديم أحدث العلاجات وأفضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج، بالإضافة للتعاون وتناقل الخبرات في مجال التحول الرقمي للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل؛ لاستمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة، وتيسير حصول المنتفعين عليها.

وتطرق إلى استعراض نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأهمها في ملف التوأمة لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل على المعايير الدولية للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية.

وتناول اللقاء، نتائج التعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا في مجال تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خاصة وقت جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون في مشروع تحسين تجربة المريض داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال دعم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لجهود التعاون المستمرة بين هيئة الرعاية الصحية والشركاء الوطنيين من القطاع الخاص، ومنهم مجموعة مستشفيات كليوباترا لتناقل الخبرات في مجالات الإدارة وجودة النظم التشغيلية وإدخال أحدث التقنيات العلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة ينجح بتضافر القطاع الحكومي والخاص والأهلي.

تشغيل المستشفيات بمعايير عالمية

وأضاف السبكي، أن تجربة التوأمة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا ساهمت في تشغيل المستشفيات التابعة للهيئة بمعايير عالمية، ورسم منظومة جديدة للرعاية الصحية في مصر، كما أن تجربة التعاون في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد وتحسين تجربة المرضى، حققت نتائج إيجابية، وكانت كل التجارب ناجحة بكافة المقاييس.

وأكد حرص الهيئة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص الوطني لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مؤكدا أنه توجد فرص لا نهائية أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الجودة.

تطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الشامل

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عز الدين، عن سعادته باستمرار التعاون مع كيان عملاق مثل هيئة الرعاية الصحية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، مؤكدًا حرص المجموعة على بناء شراكات مستدامة مع مسئولي الرعاية الصحية وهيئة الرعاية الصحية بمصر لاستكمال تطوير منظومة الرعاية الصحية بها.

ولفت إلى قدرة مجموعة مستشفيات كليوباترا على المشاركة مع القطاع الحكومي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة في العديد من المجالات، ودفع عمليات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في مجالات الرعاية الصحية بمصر ودول القارة الأفريقية.