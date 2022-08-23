حوادث المنوفية خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 6 أشخاص

شهدت محافظة المنوفية، عدد من الحوادث على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما بين مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي أثناء اللهو، ومصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء العمل، وانتشال شاب غرق في شبين الكوم، ومصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بمركز تلا.

مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي

ولقي طفل مصرعه، بعد اصطدام جرار زراعي به أثناء اللهو، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونقله إلى مستشفى منوف العام ولكن جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة للتحقيق في ملابسات الحادث، وبسؤال والد الطفل وشهود العيان، أكدوا بوفاة الطفل تحت عجلات الجرار.

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع

كما لقي نجار مسلح مصرعه إثر سقوطه من الدور الرابع أثناء العمل في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل المتوفي إلى مستشفى السادات المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبسؤال زملائه في العمل أكدوا سقوطه من الطابق الرابع أثناء فك الأخشاب من عقار تحت الإنشاء.

انتشال جثة شاب في ترعة القاصد

وانتشل رجال قوات الإنقاذ النهري في المنوفية، جثة شاب يدعى «ا.م»، 22 سنة، سقط بسياره في ترعة القاصد المارة بمدينة شبين الكوم إثر سقوطه أثناء قيادة عربة ملاكي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

مصرع طفل سقط في الترعة

ولقي طفل مصرعه غرقا في ترعة «ديا»، التابعة لمركز بركة السبع، إثر سقوطه في الترعة أثناء اللهو بدراجته، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، من استخراج جثة الطفل المدعو «أ. س.»، 12 سنة، ونقل إلى مشرحة مستشفى بركة السبع لاستخراج تصريح الدفن، وبسؤال والديه نفوا وجود شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث بتلا

كما لقي طالب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم علي طريق زاوية بمم تلا في محافظة المنوفية، حيث جري نقل الجثة إلي المشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.