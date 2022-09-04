نبيل عبد السلام يحصل على أعلى الأصوات بانتخابات المحامين ببورسعيد

أسفرت انتخابات نقابة المحامين العامة ببورسعيد عن حصول نبيل عبد السلام على أعلى الأصوات بعد أن شهدت الانتخابات إقبالا متوسطا من الناخبين لاختيار مرشح واحد بين 18 مرشحا خلفا للنقيب رجائي عطية الذي توفي في مارس الماضي.

كما شهدت الانتخابات إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد وقيادات قسم شرطة العرب بالإضافة إلى الإشراف القضائي على الانتخابات.

321 صوتا صحيحا و13 باطلا في لجنتي الانتخابات ببورسعيد

وأعلن صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد، أن التصويت بدأ في التاسعة صباحا وتم فرز الأصوات فور انتهاء الانتخابات في الخامسة مساء داخل لجنتين تم فيهما التصويت وأوضح أن من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين ببورسعيد هم 1921 ناخبا وحضر 334 ناخبا أدلوا بأصواتهم وبلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا والصحيحة 321 صوتا وحصل نبيل عبد السلام على أعلى الأصوات بإجمالي 182 صوتا بينما عبد الحليم علام حصل على 121 صوتا وعمر هريدي على 21 صوتا.

وأشار نقيب المحامين ببورسعيد إلى أن عدد الأصوات هو نتيجة طبيعية للإقبال المتوسط على الانتخابات بالإضافة إلى التقارب في النتيجة بين المرشحين نبيل عبد السلام وعبد الحليم علام.

78 صوتا لنبيل عبد السلام في لجنة الضواحي

وأوضح صفوت عبد الحميد، لـ«الوطن»، أن الفرز في لجنة رقم 1 الميناء والضواحي التي حضر فيها 150 ناخبا أسفر عن حصول نبيل عبد السلام على 78 صوتا وعبد الحليم علام حصل على 62 صوتا وحصل باقي المرشحين على أصوات العشر أصوات الباقية.