محافظ الغربية: عربات الطعام المتنقلة وفرت 300 فرصة عمل

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي استفادت من القانون الجديد الذي ينظم العربات المتنقلة أو وحدات الطعام المتنقلة، وهذه تجربة جديدة على المحافظة، وأتاحت متنفسا لأهالي الغربية لم يتواجد قبل ذلك، من خلال منطقة طعام حضرية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المثلجة أو التسالي بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

62 عربة متنقلة في طنطا

وأضاف «رحمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن وحدات الطعام المتنقلة أتاحت فرص عمل كثيرة للشباب، بواقع 62 عربة يعمل على العربة الواحدة من 4 إلى 5 أفراد ما يعني توفير 300 فرصة عمل.

وأشار إلى أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة قنن وضع العربات المتنقلة الموجودة بالشارع بشكل غير رسمي، وكانت تواجه مطاردة من أجهزة الحي نظرا لأنها خارج الاقتصاد الرسمي للدولة وغير مرخصة، بينما حاليا جرى ترخيصها في مكان مخصص لها ودفع رسومها للدولة ورسوم أخرى للنظافة.

وأوضح أن المحافظة وضعت خطة في الثماني مراكز بها والأربعة أحياء لاختيار أماكن مخصصة لتعميم هذه الفكرة، والبداية كانت من طنطا نظرا لأن المكان الذي جرى اختياره ملك للدولة، وكان مهمل غير مستغل، وسيتم تعميم الفكرة في 3 أماكن في المحلة، إضافة لقطور وطنطا وكفر الزيات، نظرا لأن المشروع أثبت نجاحه.

تطوير كورنيش ترعة القاصد

ولفت أن وحدات الطعام المتنقلة خلقت حالة جديدة وارتقت بذوق الناس في مكان جديد جرى تطويره من قبل المحافظة، وهو كورنيش «ترعة القاصد» بطول 6.4 كم، وتكلفة أكثر من 120 مليون جنيه، وتبلغ مساحة منطقة وحدات الطعام المتنقلة 500 متر، مزود بالمرافق والإضاءة بأعمدة ديكورية متميزة، وقريبا سيتم إضافة شماسي للتشغيل في الفترة الصباحية، خاصة أن المكان قريب من جامعة طنطا ما سيجذب الطلاب خلال العام الدراسي.