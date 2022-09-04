«البيئة والشباب» يطلقان مبادرة جديدة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع «يونيسف» و«الأمم المتحدة» في مصر مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ.

حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير اليونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.

قافلة الشباب

يقود قافلة «الشباب والمناخ»، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداءً من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

وتنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية إضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ، وتأتي في إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية

وعلى الصعيد العالمي، يواجه جميع الأطفال تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية، بعض الأطفال هم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من غيرهم، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توافر الخدمات الأساسية للأطفال واستدامتها، مثل المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى توعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية الدوليين في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.