وزيرا الري والخارجية يبحثان ترتيبات فعاليات المياه المقرر إقامتها خلال مؤتمر المناخ

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ.

إطلاق مبادرة دولية للمياه والمناخ

وبحث الوزيران، مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في الموضوعات المختلفة، وسبل تعزيز التعاون مع دول العالم في مجال المياه، ومتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لفعاليات المياه المزمع عقدها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، التي تتضمن تنظيم يوم وجناح للمياه وإطلاق مبادرة دولية للمياه والمناخ.