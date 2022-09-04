استرداد 3.3 مليون متر مربع من أراضي الدولة خلال الموجة الـ20 لإزالة التعديات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أعرب عن إعجابه الشديد بالجهود التي قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن المحافظات كانت مهتمة للغاية باسترداد حق الشعب المصري من يد المعتدين واستعادة هيبة الدولة.

إزالة 8871 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، نجحت الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة في استرداد 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة 8871 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1791 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان، إذ نجحت محافظة الشرقية في استرداد 1131 فدانا بإجمالي 404 حالات، وكذا إزالة 1011 حالة بناء مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع.

إزالة 15 حالة تعد بالوادي الجديد

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن محافظة الوادي الجديد نجحت في إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1116 مترا مربعا، واسترداد 1132 فدان أراضي زراعية بإجمالي 53 حالة، فضلًا عن نجاح محافظة أسيوط في استرداد 551 فدانا بإجمالي 194 حالة تعدٍ، وإزالة 974 حالة بناء على مساحة 91 ألف متر مربع، بينما في محافظة الجيزة، جرى إزالة 250 حالة تعدٍ على 12 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 501 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 78 حالة.

محافظة قنا نجحت في استرداد 130 فدانا

وأشار إلى أن محافظة قنا نجحت في استرداد 130 فدانا بإجمالي 109 حالات تعدٍ على أراض زراعية، وإزالة 434 حالة مبان على مساحة 70 ألف متر مربع، مؤكدًا أن الدولة المصرية جادة في التصدي بكل الحزم والحسم في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأنهم مستمرون في المرحلة الثانية من الموجة الـ 20، إذ تبدأ المرحلة الثانية في 10 سبتمبر الجاري.