التنمية المحلية: لدينا رؤية تنموية شاملة لكل المحافظات المصرية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن تشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية لكل محافظة جاء انعكاسًا لما تتمتع به كافة المحافظات المصرية من فرص تنافسية كبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم واكتشاف تلك الفرص التنافسية وصياغتها في ضوء إطار استراتيجي مدعوم بآليات تنفيذية وتشغيل المواطنين بالمحافظات المختلفة.

قاسم: نادت الوزارة بالمساعدة على توفير فرص عمل للمواطنين

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما نادت به الوزارة يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين، وكذا سد فجوة الطلب ما بين الجزء المتعلق بالمطلوب من فرص عمل، والجزء المتعلق بالطلب عليه.

قاسم: نسعى لتحقيق عملية المشاركة مع القطاع الخاص

واستطرد: «بما أننا بنتكلم على تنمية محلية اقتصادية، فكان من الأهمية بمكان البحث عن شراكات جرى تجسيدها على الأرض في شكل خطة محلية موجودة وتم تنفيذها في محافظة بني سويف، وكذلك الأمر في مجموعة من المحافظات الأخرى كمرحلة أولى، بهدف تحقيق عملية مشاركة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل حقيقية، وسيتم تدشينه بالفعل يوم 6 من الشهر الجاري بمحافظة الشرقية».

وأوضح أنه لصياغة الاستراتيجية الاقتصادية المحلية فقد تم الاعتماد على محافظات كبني سويف والفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، فقد اعتمدت تلك الاستراتيجيات على الفرص التنافسية الموجودة في كل محافظة من المحافظات، وكذا السلع والخدمات التي تتمتع بها تلك المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

وتابع: «التخطيط بيجي وفقًا لاحتياجات كل محافظة بما لديها من خصائص ديموجرافية متعلقة بالسكان والتشغيل والإمكانيات المتاحة والموقع الجغرافي، كما تعتمد الخطة على تطوير المناطق الصناعية بتلك المحافظات المختلفة، المعتمدة على الموارد الموجودة في تلك المحافظات».