«التنمية المحلية»: تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة تزامنا مع استضافة مصر COP 27

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات بدأت في تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة وفق توجيهات الدولة للحفاظ على البيئة وأيضا في إطار مجهودات الدولة تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومن المقرر إجراء حملات تشجير بالشوارع والميادين وزيادة المساحات الخضراء بالمدن والأحياء وتشجيع ودعم إقامة الحدائق بالتنسيق مع الزراعة.

الحد من التلوث

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، لافتا إلى أن من ضمن استعدادات قمة المناخ بدأ الاستعانة وتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالكهرباء بدلا من السولار للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهناك خطة مستمرة لتحويل كل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغازالطبيعي والكهرباء، علاوة على مجهودات إزالة المخلفات والعمل على تطبيق منظومة النظافة الجديدة لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع والميادين مع العمل على إعادة تدوير القمامة والسماح للقطاع الخاص بالدخول فى منظومة المخلفات الصلبة.

الموجة 20 لإزالة المخالفات

من ناحية أخرى، وجَّهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتركيز في الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة واستعادة حق الدولة ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع جهات الولاية، أيضا شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرورة متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، خاصة مباني الأحياء ودواوين المحافظات والمدن والمديريات الخدمية، مع العمل على خفض إضاءة الشوارع بما لا يضر بالصالح العام، مع التأكيد على المحال والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية الالتزام بمواعيد عمل المحال وتقليل الإضاءة الخارجية للمحال لترشيد استهلاك الطاقة.