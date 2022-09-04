نقل والدة الفنان طارق لطفي إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

كشف الفنان طارق لطفي، أسباب تغيبه عن حضور حفل جوائز مهرجان همسة للإبداع الفني، المنُعقد حاليًا بدار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن والدته تعرضت لوعكة صحية كبيرة.

طارق لطفي يكشف عن نقل والدته للمستشفى

وقال طارق لطفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدته دخلت العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ قليل، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، متمنيًا أن تمر الساعات القليلة المُقبلة بخير.

وكان فتحي الحصري، رئيس مهرجان همسة للإبداع الفني، كشف سبب غياب الفنان طارق لطفي، عن حضور حفل توزيع جوائز المهرجان، المنُعقد حاليًا بدار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن والدته تعرضت لوعكة صحية كبيرة.

وقال الحصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدة الفنان طارق لطفي اتنقلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.

وأشار رئيس مهرجان همسة للإبداع، إلى أنه يحرص على زيارة الفنان طارق لطفي، في المسشفى عقب انتهاء المهرجان اليوم.

تكريم طارق لطفي بمهرجان همسة

وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، قد أعلنت عن تكريم الفنان طارق لطفي، وحصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، ضمن تكريمات المهرجان في دورته العاشرة.