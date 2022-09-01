طارق لطفي لـ«الوطن»: انتظروني في مسلسل «مذكرات زوج».. رمضان المقبل

تعاقد الفنان طارق لطفي، على بطولة مسلسل جديد، مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، بعد نجاحه في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسله في رمضان المقبل

وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان «مذكرات زوج»، وسيبدأ وضع اللمسات النهائية، قبل تحديد موعد التصوير.

وأضاف «لطفي»، أن المسلسل من تأليف أحمد بهجت، معالجة درامية لمحمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إنتاج شركة أروما، وجاري الاستقرار على باقي نجوم العمل، مشيرا إلى أنه يتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

نجاح طارق لطفي في دراما رمضان الماضي

وحقق طارق لطفي نجاح كبير من خلال مشاركته في موسم رمضان الماضي، بمسلسل «جزيرة غمام»، الذي كانت تدور أحداثه حول خلدون والعايقة الغجرية، بعد استقرارهما في جزيرة غمام ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهما أنها تحوي كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

وشارك في بطولة الفيلم فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، وفاء عامر، محمد جمعة، رياض الخولي، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار