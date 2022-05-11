طارق لطفي ناعيا شيرين أبو عاقلة: انعدام الإنسانية مخيف

حرص الفنان طارق لطفي على نعي الصحفية الفلسطينية والمراسلة التليفزيونية شيرين أبوعاقلة، التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طارق لطفي: شهيدة شجاعة

وكتب طارق لطفي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انعدام الإنسانية مخيف.. ماتت امرأة شجاعة.. شهيدة».

محمد عساف عن شيرين أبو عاقلة: عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت قوي

وكان الفنان محمد عساف، قد نعى هو الآخر شيرين أبو عاقلة، حيث كتب عبر موقع تويتر: «الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء.. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي.. كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني.. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع.. لكننا سنصل لا محالة.. عاشت فلسطين».

الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي.

كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني.

طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع… لكننا سنصل لا محالة.

عاشت فلسطين #فلسطين pic.twitter.com/QODGJQnFqu — محمد عساف (@MohammedAssaf89) May 11, 2022

ندى الكامل: احترموا الدم

وكانت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قد شنت هجومًا حادًا على آراء البعض التي تُحرم الدعاء لـ شيرين أبو عاقلة، حيث كتبت عبر خاصية الـ ستوري على موقع «إنستجرام» قائلة: «اللي هيبعت ويقول لي متترحميش على حد مش مسلم همسح بيه الأرض.. ناس حقيرة.. شيرين كانت إنسانة تُمارس إنسانيتها وأنت وهي قاعدين ورا شاشة الموبايل».

وتابعت: «احترموا ريحة الدم.. احترموا الموت.. ربنا مبيقربش من الجهلة ولا بيحبهم، ودي ست صديقة عزيزة متفانية في شغلها وماتت فيه.. أنت بقى عملت إيه للبشر؟.. خدمتنا إزاي؟».

يذكر أنّ الفنان طارق لطفي، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل يحمل اسم جزيرة غمام، وقد حظى بنجاحات كبيرة طوال عرضه، حيث شاركه في العمل كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد عرفات ومحمد جمعه ورياض الخولى ووفاء عامر ومى عز الدين ولبنى ونس وعايدة فهمي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسين المنياوي.