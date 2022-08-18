تكريم طارق لطفي في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون تكريم الفنان طارق لطفي، وحصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «جزيرة غمام»، ضمن تكريمات المهرجان في دورته العاشرة.

تشكيل لجنة تحكيم المهرجان

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة التحكيم المشكلة من: الفنان طارق الدسوقي رئيس اللجنة، الفنانة سيمون، المخرج عاطف شكري، الناقد الفني محمد قناوي، الناقد الفني أحمد النجار، والإعلامي سمير فقيه.

الجدير بالذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان همسة تحمل اسم الفنان القدير توفيق عبدالحميد، وسوف تقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 4 سبتمبر المقبل.

أحداث مسلسل «جزيرة غمام»

وحقق مسلسل «جزيرة غمام»، نجاحًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان 2022، والتي كانت تدور أحداثه حول خلدون والعايقة الغجرية اللذان يستقران في جزيرة غمام ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة، ظنًا منهما أنها تحتوي على كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

أبطال مسلسل «جزيرة غمام»

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.