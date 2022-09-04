وزير الزراعة: الأمن الغذائي شهد اهتماما غير مسبوق خلال آخر 8 سنوات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الفلاح والمزارع في بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، حيث يبحث عن آليات لدعمهم بشكل مستمر.

وأضاف «القصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «أصبحت قضية الأمن الغذائي في ظل الأزمات المتكررة الموجودة على الساحة سواء التغيرات المناخية أو جائحة كورونا أو الأزمة الروسية قضية محورية، والرئيس يبحث عن الأمن الغذائي لشعب مصر».

المال وحده غير قادر على توفير الغذاء الآمن للشعوب

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «الأزمات المتتالية أثبتت للعالم أن المال لوحده غير قادر على توفير الغذاء الآمن للشعوب»، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد نهضة ودعمًا غير مسبوقين خلال آخر 8 سنوات.

ولفت إلى أن الرئيس ركز خلال اجتماعه اليوم على الزراعة التعاقدية: «لدينا زراعة تعاقدية ولكن ليس بالشكل العلمي المطلوب، نعمل على الزراعة التعاقدية منذ فترة من زمن مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر مؤخرًا، ولكن أضيف بعض الأنواع لدعم الفلاح المصري حتى يحقق الربح».

شكل جديد للزراعة التعاقدية في مصر

وأوضح أن الزراعة التعاقدية بدأت الدولة تنفذها بمفهومها العلمي اعتبارًا من العام الماضي، مثل «قصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا وعباد الشمس»، ولكن في هذا العام جرت إضافة محصول الذرة، إذ وجه الرئيس السيسي بتخصيص التقاوي المعتمدة لمنحها للفلاح من أجل زيادة إنتاجية الفدان بقيمة أردبين، ويتم بيعها بسعر التكلفة.

ولفت إلى أن التقاوي المعتمدة تزيد الإنتاجية بواقع 2 أردب للفدان، وهو ما يؤدي إلى زيادة مكسب الفلاح، مشددًا على أن التقاوي المعتمدة ليست غالية حيث تبيعها الوزارة بسعر التكلفة.