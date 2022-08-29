وزير الزراعة: قضية الأمن الغذائي تحتل أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» وبحث معه الملفات المطروحة على قمة المناخ، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

وأكد «القصير» خلال اللقاء أن القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية يلقي دعما واهتماما كبيرا من القيادة السياسية، كما شهد العديد من الإنجازات سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وهناك جهود كثيرة بذلت في إطار تحقيق الامن الغذائي وأيضا التوسع الأفقي وتحديث منظومة الري وكذلك سلامة الغذاء وتطوير المعامل البحثية والتي تعتبر مرجعية دولية.

ضرورة وجود إجراءات استباقية

وأضاف أن قضية الأمن الغذائي تحتل حاليا أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، وكذلك الإنذار المبكر قبل أي أزمات، وبرامج التكيف مع الآثار السلبية للمناخ، موضحا أن الوزارة لديها برامج ومبادرات ومشروعات يجرى إطلاقها خلال قمة المناخ.

ومن جانبه، قال الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد» إن الاجتماع مع وزير الزراعة بحث آليات استكمال ملفات التعاون المشترك والاستعداد لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتعامل مع المتغيرات الجديدة على الساحة في ظل الظروف الحالية.

عرض رؤية تخدم الأمن الغذائي العربي

وأضاف أن المنظمة تستهدف خلال قمة المناخ عرض رؤية عربية تخدم الأمن الغذائي العربي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بتنفيذ مشروعات زراعية تحقق الرؤية العربية في الاستفادة من الموارد المائية والأرضية خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور أيهم الحمصي من «أكساد».