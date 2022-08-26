وزير الزراعة: صادرات مصر تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام والموالح الأولى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022، بلغت نحو 4 ملايين و491 ألفًا و99 طنا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير تلقاه من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأشار التقرير إلى أنّ أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

الموالح من أهم الصادرات الزراعية

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و626 ألفا 694 طنا، إضافة إلى تصدير 831 ألفًا 696 طنًا من البطاطس الطازجة؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 280 ألفًا و498 طنًا من البصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 141 ألف و483 طن.

وجاءت الفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 112 ألفا و467 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 ألفا و451 طنا.

الطماطم في المركز السابع

واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 34 ألفا و908 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألفا و129 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصلت المانجو على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 ألفا و552 طنا، وحصل البطيخ على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 8965 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 7132 طنا.