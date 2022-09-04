ولي العهد السعودي لـ السيسي: حريصون على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك

نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، بيانا منذ قليل تعلن من خلاله عن رسالة بعثها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد فيها تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

رسالة للرئيس السيسي

وقالت الوكالة في البيان المنشور منذ قليل: «بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة شفهية لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها».

تقوية التضامن العربي بشكل شامل

وواصلت الوكالة: «كما أكّد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار».

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة نقلها شفهيا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية بالقاهرة.