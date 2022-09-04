«التنمية المحلية»: حركة التنقلات بالوزارة أعطت الأمل للشباب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن ما فعلته الوزارة مؤخرا من حركة تنقلات كبرى شملت كل المحافظات المصرية كان الهدف الرئيسي منها ضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية بالوزارة، مشيرا إلى أن مثل تلك الحركات قد أعطت أملا كبيرا للشباب العاملين بالوزارة في وصولهم إلى مراكز المرموقة حال إخلاصهم في العمل.

قاسم: تم نقل 23 زميلا داخل الوزارة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التغييرات الأخيرة هدفها الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة في الوزارة، وفي هذا السياق فقد تم نقل 23 زميلا داخل الوزارة، وفي هذا الصدد فقد أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة وتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، من أجل انتقاء أفضل العناصر، والدفع بهم في المناصب القيادية.

قاسم: الوزير أكد على ضرورة ضبط منظومة العمل

واستطرد: «الوزير أكد على ضرورة ضبط منظومة العمل، وشدد على الالتزام وحسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر لهم، وهو الجزء الرئيسي في العمل بالوزارة، كما وأكد على ضرورة الحفاظ على أعمال الصيانة الدورية، وإثابة المتميزين من العاملين بالوزارة بشكل دوري، وكذا سرعة الانتهاء من المهام التي كلفوا بها، والتشديد في اهتمامه على معيار الوقت».

وأوضح أن الوزير قد حرص كذلك على الاطلاع بما تقوم به الموجة العشرين من إزالة المباني المخالفة المبنية على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، كما وأكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي وأملاك الدولة في فترات المهد، وشدد على متابعة الأعمال الجارية ضمن الموجة العشرين في مرحلتها الأولى، وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وتابع: «الموجة العشرين من إزالة التعديات وفي مرحلتها الأولي قامت بإعادة 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة أكثر من 8 آلاف مبنى مخالف على أراضي الدولة، وإزالة 1771 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحات تعدت الـ300 فدان».