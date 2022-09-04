تطورات الحالة الصحية لـ إيمان البحر درويش: «بيستكمل علاجه»

كشف الشاعر الغنائي عوض بدوي عن تطورات الحاله الصحية للفنان إيمان البحر درويش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك».

وكتبت منشورا: «ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واتطمنت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقاؤه ومحبيه، هو بخير وبيستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجعلنا بألف ألف سلامة».

نقل إيمان البحر درويش للعناية المركزة

وفي أغسطس الماضي تعرض الفنان إيمان البحر درويش لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

وأعلنت ابنته عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلة: «والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام».

وأضافت: «أبويا في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله».

مرض إيمان البحر درويش

وبدأت قصة إيمان البحر درويش منذ العام الماضي، إذ أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «دعواتكم بتمام الشفاء إخوتي وأحبائي.. خالص شكري وتقديري لكل من دعا لي بالشفاء.. بفضل الله ورحمته وكرمه ودعاء الصالحين.. شكرًا حزيلًا لكل من ساعدني وأخص بالشكر دكتور جمال ودكتور حسام الإبراشي والأخ الحبيب وليد عبد الوهاب، أنا مكسل شوية في العلاج الطبيعي، وأحتاج بدعاكم وتشجيعكم لاستكمال العلاج الطبيعي بإذن الله وتوفيقه».

آخر أعمال إيمان البحر درويش

يذكر أن آخر ألبومات الفنان إيمان البحر درويش، كان «اذن يا بلال» والذي طرحه عام 2002، وتضمن عدد كبير من الأغنيات الدينية، منها «الأقصى يا الجنة»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها بسبب الانتهاكات التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى.