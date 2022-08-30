«الكهرباء»: مشروعات مصرية أفريقية عملاقة في مجال الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الدول الإفريقية، كونها الامتداد الجغرافي الطبيعي لمصر، لافتًا إلى أن قارة أفريقيا تمتلك رؤية تنموية طموحة للمستقبل، مؤكدًا أهمية ملف الطاقة والكهرباء بالتنمية المستهدفة.

تعاون مصري أفريقي بمشروعات مشتركة

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الدول الأفريقية حريصة على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة، خاصة بعد عودة العلاقات إثر انتخاب الرئيس السيسي، لافتًا إلى التعاون الكبير الآن بين مصر والدول الأفريقية سواء من خلال المشروعات المشتركة، أو تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأفريقية، كاشفًا عن وجود مشروعات عملاقة وطموحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

أفريقا غنية بموارد الطاقة المتجددة

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القارة السمراء غنية جدًا بموارد الطاقة المتجددة، غير أنها بحاجة إلى تحويل هذا الإمكانيات إلى واقع يمكن الاستفادة منه، لافتًا إلى دور الشركات المصرية التي استفادت من الخبرات الأجنبية إضافة إلى الخبرات المصرية الموجودة في تقديم الدعم لكل الدول الأفريقية ومن بينها دولة جيبوتي الشقيقة، مؤكدًا تقديم مصر الدعم الكامل لدولة جيبوتي سواء على المستوى التدريبي أو الدعم الفني لتحقيق التنمية المستهدفة.