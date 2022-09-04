«طاقة النواب»: توجيهات الرئيس بدعم المزارعين تساعد على تحقيق الأمن الغذائي

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل تهدف إلى دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار، ما يساعد على تحسين دخل وحياة المزارعين وتشجيعهم على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

وأكد عوض الله، في تصريحات له اليوم، حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل الارتفاعات العالمية غير المسبوقة منذ عقود في الأسعار، التي انعكست على السوق المصرية مع وجود موجة تضخم عالمية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تستهدف المواطن وتوفير الأمن الغذائي وسبقها قرارات عديدة منها إنشاء أسواق سلعية كبرى في العديد من مناطق الجمهورية.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن الدولة تسعى لتوفير الأسمدة بأسعار جيدة، وتابع الرئيس المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عوض الله، أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة عالميا بشكل غير مسبوق، ما أثر على زيادة أسعار الغذاء، حافظت مصر على استقرار الأسعار واتخاذ إجراءات لحماية محدودي الدخل وتحقيق دعم كبير من الموازنة العامة لتعويض فارق السعر المحلي عن العالمي الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الغذاء تمثل تحديا كبيرا للعالم

وأشار إلى أن أسعار الغذاء تمثل تحديا كبيرا للعالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت موجات تضخم تجتاح العالم، وارتفاع أسعار الغذاء وبشكل كبير، ما يفرض تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن توجيهات الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي خلال اجتماعه اليوم، تضمنت التأكيد على تعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، وتحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، وتقديم الدعم والتسهيلات للمربين والمزارعين.