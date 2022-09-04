مزارعو كفر الشيخ يشكرون الرئيس السيسي على دعمه لهم: «حاسس بمشاكلنا»

أعرب عدد كبير من المزارعين، عن سعادتهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد القصير، وزير الزراعة بالاهتمام بالمحاصيل الاسترشادية للمزارعين ودعمهم من حيث تحديد أسعار محصول القمح الذي سوف يتم زراعته خلال 30 يوما من الآن، علاوة على الاهتمام بتحسين أصناف التقاوي المنزرعة بهدف زيادة الإنتاج، بما يصب في صالح قطاع كبير من الفلاحين في جميع محافظات مصر.

«الجالي»: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بمجال الزراعة

من جانبه، أشار محيي الدين الجالي، رئيس الجمعية الزراعية بقرية منشأة سلامة، بمركز الرياض في كفر الشيخ، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بمجال الزراعة والتي شهدت نقلة نوعية كبير ة في عهده لم تشهدها مصر من قبل، موضحا أن الرئيس السيسي يقدر قيمة الفلاح الذي يعمل في الأرض السمراء ليل نهار من أجل رفعة ونهضة الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلدنا الغالية.

الرئيس يدعم المزارعين

وأضاف لـ«الوطن»: «الرئيس حاسس بمشاكلنا، ولذلك هو دائما حريص على مصلحة الفلاحين في كل وقت»، موجها الشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه من دعم لكل فلاح مصري.

وأوضح: «الرئيس السيسي ضاعف الرقعة الزراعية المنزرعة في مصر في سنوات قليلة وهو مؤشر جيد أن مصر خلال السنوات المقبلة سوف تكون سلة غذاء كبيرة في إنتاج وفرة من المحاصيل الزراعية».

«جبريل»: الفلاحين يشهدون عصرهم الذهبي

وقال أحمد جبريل، عضو مجلس إدارة جمعية زراعية بالمحافظة، إن تكليفات الرئيس السيسي، لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحسين الدخل للمزارعين من بيع المنتجات الزراعية، ودعم مستلزمات الإنتاج خير دليل على أن الفلاحين يشهدون عصرهم الذهبي في ظل توجهات الرئيس السيسي للارتقاء بهم، ووضع الخريطة الزراعية بمصر في مصافي القطاعات المنتجة والتي تعود بالنفع على المزارعين.