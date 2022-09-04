«حياة كريمة»: توقيع بروتوكول مع الجامعة البريطانية لإطلاق قوافل تنموية شاملة

قالت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن التعاون بين المؤسسة والجامعة البريطانية العاملة في مصر قد بدأ قبل توقيع بروتوكول تعاوني معهم مؤخرا، حيث جرى إطلاق مبادرة تحت اسم «أنت الحياة»، وهي المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في محافظة الفيوم كقافلة تنموية شاملة.

مسعود: القوافل الطبية سيكون بها العديد من التخصصات

وأضافت «مسعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البروتوكول الموقع مؤخرا قد عمل على توسعه دائرة شركاء التنمية والعمل الخيري، حيث إنه ومن أهم نقاط البروتوكول الذي تم مع الجامعة هو كيفية تنفيذ المبادرات التنموية المختلفة كالقوافل الطبية بالعديد من التخصصات.

مسعود: المؤسسة فيها أكثر من 36 الف متطوع

واستطردت: «المؤسسة فيها أكثر من 36 ألف متطوع، وجميعهم حابين يشاركوا في العمل الخيري بلا مقابل لخدمة وطنة ولخدمة أهداف المشروع القومي حياة كريمة، ولو هنضيف دور الشباب الجامعي فهما في غاية الحماس لخدمة المبادرة وكافة أهالي القرى بداخل المحافظات كمحافظة الفيوم».

وأوضحت أنّ المبادرات لن تتوقف عند محافظة الفيوم، ولكنها ستجوب باقي المحافظات، مشيرة إلى أنه وبسبب زيادة الحالات التي تعاني من الأمراض النفسية أو اكتئاب ما بعد الولادة فليسوا على دراية بهذا الشق، وبالرغم من ذلك فهم من أكثر الحالات التي تواجهنا على الأرض.

وتابعت: «اهتمينا جدا بهذا الشق وأننا ننزل بمبادرة توعوية للأهالي لإعلامهم أشكال الاكتئاب، ومنها يتم تقديم دعم الجامعة البريطانية فيما يخص أطباء الطب النفسي في تخصصات متعددة، وبننقل تلك الحالات إلى المستشفيات الجامعية ونديها دورات للعلاج النفسي».