بروتوكول تعاون لتوصيل المياه إلى قريتين بالقليوبية ضمن «حياة كريمة»

وقّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، لتنفيذ شبكات مياه بطول 600 متر، لتحسين جودة خدمة مياه الشرب بقريتى عزبة الشيمي وعزبة الرملاية بالقناطر الخيرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية

وأشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إلى أهمية التواصل والتعاون بين المنظمات والمؤسسات الحكومية والهيئات والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للمواطن في كل ربوع المحافظة.

وأوضح فرع مؤسسة مصر الخير بالقليوبية، أنه بناء على بوتوكول التعاون سيتم تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه بطول 600 متر بأقطار 4 : 6 بوصة، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة بعزبة الشيمي وعزبة الرملاية، وتوريد وتركيب محابس وإنشاء غرف للمحابس.

تلبية احتياجات المواطنين

ولفت إلى اختيار هذه القرى التي سيتم تنفيذ المشروعات بها طبقاً لدراسات وأبحاث متعددة، وذلك في محاولة لتلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها.

جدير بالذكر انه تم الانتهاء خلال الفترة من عام 2019 حتى الآن من 27 مشروعا على مستوى المحافظة في قطاع الصرف الصحي، بإجمالي 1686.5 مليون جنيه، و9 محطات مياه شرب بإجمالي 951 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 36 مشروع صرف صحي باعتماد 2.3 مليار جنيه، و6 مشروعات مياه شرب باعتماد 931 مليونا.

كما تم تنفيذ مشروعات خلال الـ8 سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها 260 مشروعا بتكلفة 8.15 مليار جنيه، في حين أن عدد المشروعات الجاري إنشائها 49 مشروعا بتكلفة 180.2 مليون جنيه، ووصلت نسبة القرى المخدومة بالصرف الصحي إلى 70% على مستوى المحافظة.